Schöne Christbäume vom Gut Kuhla

Hier wird der Baumkauf zum Erlebnis

Beim Weihnachtsbaumkauf führt kaum ein Weg vorbei an Gut Kuhla in Himmelpforten, Kuhla 6. Von Montag, 4. Dezember, bis Samstag, 23. Dezember, erhalten Kunden dort ganz frisch geschlagene Bäume aus der eigenen Baumschule. Geöffnet ist täglich von 9 bis 18 Uhr, am 23. Dezember bis 12 Uhr. Zum Service gehören eine kompetente Beratung sowie das Einnetzen und Anspitzen der Bäume.Am zweiten und dritten Adventswochenende (9. und 10. Dezember bzw. 18.und 19. Dezember) lädt das Kuhla-Team zum Erlebnis-Weihnachtsbaumkauf ein. Dann öffnet die Weihnachtsscheune mit allerlei besonderen Angeboten. Dazu gehören Kaffee und hausgemachte Torten, deftige Erbsensuppe und Leckeres vom Grill sowie an den Sonntagen leckeres Spanferkel. Für Kinder gibt es eine Spielecke, zudem lockt ein Sonderverkauf von Weihnachtsdekorationen. An diesen beiden Wochenenden haben Kunden auch die Möglichkeit, ihren Weihnachtsbaum auf dem Feld in Sunde selbst zu sägen. Dazu gibt es Punsch und Kaffee im beheizten Zelt.