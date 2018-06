Zwei Rosentage bei Sumfleth in Hemmoor

Baumschule Sumfleth lädt zu Aktionstagen ein

Zu ihren traditionellen Rosentagen lädt die Baumschule Sumfleth, Stader Straße 112 in Hemmoor (Tel. 04771-2115, http://www.sumfleth-hemmoor.de ) am Samstag und Sonntag, 16. und 17. Juni, ein. Geöffnet ist am Samstag von 9 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr.Die Besucher erwartet eine große Blütenschau und viele Informationen rund um die "Königin der Blumen". Gartenbau-Ingenieurin und Baumschul-Inhaberin Kersten König und ihr Team freuen sich auf viele interessierte Gäste auf dem rund 4.000 Quadratmeter großen Freigelände. "Zurzeit steht bei uns alles im Zeichen der Rose", sagt die Unternehmerin. Rund 100 verschiedene Exemplare können in voller Blüte begutachtet werden. Dazu gehören unterschiedlichste Sorten, z.B. Kletterrosen, englische Rosen, Beet- und Zwerg­rosen sowie Rosenstämme.Abgerundet wird die bunte Schau mit einer großen Auswahl an Stauden, die sich sehr gut als Rosenbegleitpflanzen eignen, sowie Gehölze, Sommerblumen und Kräuter. Gern berät das Sumfleth-Team zur individuellen Beetgestaltung.