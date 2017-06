Alkohol im Straßenverkehr

(as). Auch an diesem Wochenende haben sich wieder Menschen unter Alkoholeinfluss ans Steuer gesetzt. Allein in Jesteburg wurden vier Fahrzeugführer festgestellt, die aufgrund von Alkohol und Betäubungsmitteln nicht fahrtüchtig gewesen sind. Gegen alle wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

In Hittfeld war am Samstagabend ein Slowake nicht nur unter Alkoholeinfluss mit seinem Auto unterwegs, sondern auch ohne gültige Fahrerlaubnis. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und er musste bei der Polizei eine Sicherheitsleistung hinterlegen.