Autos aufgebrochen / BMW ausgeschlachtet

mi. Maschen/Klecken. Viel Ärger brachte das vergangene Wochenende Autobesitzern in Maschen und Klecken.

In Klecken wurden bei drei Fahrzeugen, die im Lerchenweg und im Hainbuchenweg geparkt waren, die Scheiben eingeschlagen und dann Brieftaschen und diverse Gegenstände gestohlen.

In Maschen stahlen Unbekannte von BMWs, die im Erikaweg und im Holunderweg abgestellt waren Scheinwerfer, Lenkrad, Navigationsgerät, Schaltknöpfe und weitere Teile.

Hinweise zu beiden Taten an die Polizei in Seevetal Tel. 04105-620-0.