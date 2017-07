Bekifft am Steuer

as. Buchholz. Die Polizei kontrollierte am Donnerstag gegen 17.15 Uhr in der Hamburger Straße in Buchholz einen Mercedes aus Dortmund. Der 34-jährige Fahrer wurde dabei auch hinsichtlich eines möglichen Drogenkonsums überprüft. Ein Vortest zeigte eine Cannabisbeeinflussung an. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.