Betrunken gegen die Leitplanke gefahren

mi. Rosengarten. Am Neujahrsmorgen stellte die Polizei auf der A 261 an der Anschlussstelle in Tötensen einen Schaden an der Mittelschutzplanke sowie große Verschmutzungen auf der Fahrbahn fest. Ein Verursacher konnte zunächst nicht festgestellt werden. Kurze Zeit später kam ein erneuter Notruf, in dem mitgeteilt wurde, dass eine weibliche Person in Höhe des angrenzenden Parkplatzes auf dem Standstreifen stehen solle. Dort wurde sie auch von den Kollegen angetroffen. Sie gab sich als Unfallverursacherin zu erkennen. Der beschädigte Pkw war auf dem Parkplatz abgestellt. Während der Sachverhaltsaufklärung wurde bei der 43-jährigen aus dem Bereich Wilhelmshaven Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Test ergab 0,51 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.