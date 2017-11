Bettler auf fremden Grundstücken unterwegs

(as). Aufmerksame Anwohner meldeten der Polizei in mehreren Ortschaften im Landkreis Harburg am Wochenende Bettler, die sich unbefugt auf Grundstücken herum trieben und dort an Haustüren klingelten. Bei Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei konnten einige angetroffen werden. Ob diese Personen an einem Einbruch in Buchholz beteiligt waren, muss das folgende Ermittlungsverfahren klären.