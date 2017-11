Boote in Stöckte aufgebrochen

as. Stöckte. Im Winterquartier des Yachthafens in Stöckte brachen Unbekannte in ein Boot ein. Sie entwendeten die eingebauten Sitze und einen Kühlschrank. Da viele Bootseigner nicht erreicht werden konnten, ist noch unklar, ob weitere Boote im Winterlager ebenfalls betroffen sind.