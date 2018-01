Brand in Einfamilienhaus in Nenndorf

bim. Nenndorf. Ein Einfamilienhaus in Nenndorf geriet am Dienstagnachmittag aus noch ungeklärter Ursache in Brand. Gegen 17 Uhr bemerkte eine Anwohnerin des Machangelweges Brandgeruch und sah Qualm aus dem Nachbarhaus aufsteigen. Die alarmierte Feuerwehr brach das Haus auf, in dem sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Personen aufhielten. Für die Löscharbeiten mussten Teile des Daches abgedeckt und Zwischendecken aufgebrochen werden.

Ein technischer Defekt ist wahrscheinlich. Die Schadenshöhe beträgt nach ersten Schätzungen 100.000 Euro.