Bremsscheibe fehlte: Sattelauflieger an der A7 stillgelegt

as. Winsen. Von der Autobahnpolizei Winsen stillgelegt wurde ein Sattelzug auf dem Parkplatz Garlstorfer Wald an der A7. Am Freitagvormittag kontrollierten Beamte den Sattelauflieger mit österreichischer Zulassung, dabei stellten sie erhebliche technische Mängel fest. Eine genaue Überprüfung beim TÜV Nord ergab insgesamt 19 Mängel. Unter anderem waren die Bremsen ungleichmäßig eingestellt. An einer Achse fehlte gar die gesamte Bremsscheibe und der Bremssattel war beschädigt. Der Auflieger wurde stillgelegt, der 43-jährige rumänische Fahrzeugführer musste noch vor Ort eine Sicherheitsleistung von 105 Euro bezahlen.