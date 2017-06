Dealer erwischt: Betäubungsmittel in Asylbewerberunterkunft in Tostedt gefunden

as. Tostedt. Einen Erfolg im Kampf gegen den Drogenhandel gab es jetzt im Landkreis Harburg: Beamte des 2. Fachkomissariats stellten bei einer Durchsuchung in der Asylbewerberunterkunft in Tostedt Betäubungsmittel sicher.

Seit mehreren Monaten ermittelten die Beamten gegen sechs Bewohner der Tostedter Unterkunft. Die aus Nordafrika stammenden Männer standen im Verdacht, mit Betäubungsmitteln zu handeln. In der vergangenen Woche wurden dann zwei beim Amtsgericht Stade erwirkte Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Im Rahmen der Durchsuchung stellten die Beamten mehrere, bereits für den Verkauf vorbereitete Portionsbeutel mit Marihuana sicher. Zudem fanden die Beamten weitere Betäubungsmittel in nicht geringer Menge. Die Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen und müssen sich demnächst vor Gericht verantworten.