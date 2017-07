Dibbersen - Brand nach Blitzeinschlag

as. Dibbersen. Ein Blitzeinschlag löste am Sonntagmorgen in Dibbersen einen Brand in einem Wohnhaus am Postweg aus. Vermutlich ist ein Blitz in den Dachstuhl eingeschlagen und setzte den Dachstuhl und den ausgebauten Spitzboden in Brand. Die Feuerwehr Dibbersen hatte das Brandgeschehen schnell unter Kontrolle, so dass sich der Schaden auf das Dach des Hauses beschränkte. Die Familie kann in dem Haus verbleiben.