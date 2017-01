Einbrecher waren wieder auf Diebestour

mi. Landkreis. Auch am vergangenen Wochenende kam es im Landkreis Harburg zu mehreren Wohnungseinbrüchen sowie versuchten Einbrüchen.

- In Meckelfeld in der Straße "Am Blöcken" wurde das Küchenfenster eines Einfamilienhauses aufgehebelt und das Haus nach Wertgegenständen abgesucht.

- Ebenfalls wurde über das Aufhebeln eines Küchenfensters ein Einfamilienhaus in Garlstorf in der Ahrwaldstraße betreten. Dort wurde Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet.

- In Winsen in der Straße "Am krummen Deich" und in Stelle in der Gartenstraße kam es zum Jahreswechsel zu zwei weiteren Einbrüchen. Hier wurde jeweils die Scheibe eines Fensters eingeschlagen, um den Wohnbereich zu betreten und sämtliche Räume nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Die Schadenshöhen hierzu stehen noch nicht fest.

- Beim Versuch blieb es im Westerfeld in Stelle. Dort hatten die Täter versucht die Eingangstür aufzuhebeln. Als ihnen dies nicht gelang, ließen sie von der weiteren Tatbegehung ab und flüchteten unerkannt.

- Genauso verlief es in Fleestedt "Am Goldbarg", wo die Täter an

einer Terrassentür scheiterten.

Für alle Taten bittet die Polizei Zeugen, sich unter Tel. 04181-2850 zu melden.