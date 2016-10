Einbruch in Doppelhaushälfte in Klecken

mi. Klecken. Vergangenen Freitag kam es gegen 20 Uhr in Klecken in der Straße Lerchenweg zum Einbruch in eine Doppelhaushälfte. Die Täter hebelten ein Wohnzimmerfenster auf und gelangten so in das Haus. Sie erbeuteten Schmuck. Hinweise auf die Tat an Tel. 04181-285-0