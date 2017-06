Einbruch in ein Doppelhaus

as. Hollenstedt. Bei einem Doppelhaus im Kiefernweg in Hollenstedt nutzten unbekannte Täter in der vergangenen Woche die Abwesenheit der Bewohner aus. Im Zeitraum wischen Donnerstag- und Samstagabend gelangten sie in die Doppelhaushälfte. Nachdem die Täter ein Fenster aufgehebelt hatten, durchsuchten sie das Haus und entwendeten unter anderem ein Mobiltelefon und ein Tablet. Der Gesamtschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.