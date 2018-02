Einbrüche in Marschacht und Vahrendorf

(os). Zwei Einbrüche verzeichnete die Polizei an diesem Wochenende im Landkreis Harburg. Beide geschahen am Samstag, 10. Februar.

Zwischen 14 und 23.15 Uhr hebelten Unbekannte die Tür eines Wohnhauses an der Elbuferstraße in Marschacht auf. Die unbekannten Täter entwendeten einen Fernseher und Parfüm.

Zwischen 19.40 und 21.30 Uhr drangen Unbekannte in ein Haus in der Straße "Am Sandberg" in Rosengarten-Vahrendorf ein. Sie verließen das Haus mit unbekanntem Diebesgut.

Zeugen melden sich bei der Polizei Buchholz unter Tel. 04181-2850.