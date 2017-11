Krachmacher in Holm-Seppensen

as. Holm-Seppensen. In Holm-Seppensen treiben seit einiger Zeit jugendliche Krawallmacher ihr Unwesen. Unter anderem machen sie in betrunkenem Zustand Krach und zünden Böller. Am Wochenende konnte die Polizei erneut auffällige Jugendliche im Bahnhofsbereich feststellen.

Hinweise zu diesen Personen an die Polizei Inspektion Harburg unter Tel. 04181-2850.