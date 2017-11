Marschacht: Reifen zerstochen

as. Marschacht. Unbekannte Täter zerstachen in Marschacht in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Zeit zwischen 20 und 1 Uhr zwei Räder eines VW Crafter, der in Höhe der Elbuferstraße 134 abgestellt war. Die Polizei sucht Zeugen, die die Täter gesehen haben. Hinweise an Tel. 04176-7700.