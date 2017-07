Mehrere Einbrüche in Holvede

as. Holvede. In der Nacht zu Donnerstag wurde in Holvede in mehrere Wohnhäuser eingebrochen:

Zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 16 Uhr hebelten Täter das Fenster eines Einfamilienhauses auf und durchsuchten sämtliche Räume. Ob sie dabei Beute machten, ist noch unklar.

In der Hauptstraße wurde zwischen Mittwoch, 21.30 Uhr, und Donnerstag, 17 Uhr ebenfalls das Fenster eines Einfamilienhauses aufgehebelt. Auch in diesem Fall ist unklar, ob und was die Täter mitgenommen haben.

Gegen 1.30 Uhr versuchten es die Täter bei einem weiteren Einfamilienhaus in der Hauptstraße. Allerdings waren die Bewohner zu Hause. Sie wurden wach und konnten noch beobachten, wie eine Person flüchtete. Der Täter hatte es noch nicht geschafft, ins Haus zu gelangen.

Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus. Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter Tel. 04181-2850 entgegen.