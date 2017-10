Mehrere Pkw in Salzhausen und Seevetal ausgeschlachtet

as. Salzhausen/Seevetal. In der Nacht zu Montag wurden in Salzhausen und Seevetal mehrere Wagen der Marke BMW aufgebrochen und teilweise ausgeschlachtet:

- In Salzhausen wurden an der Straße Am Gallerberg Fahrerairbag und Lendkrad aus einem 5er BMW gestohlen. Im Kreuzweg wurde die Scheibe eines BMW X3 eingeschlagen und das Navigationsgerät ausgebaut. Im Ahornbogen haben die Täter Lenkrad, Airbag und Bordcomputer aus einem 3er BMW geklaut. Nur wenige Häuser weiter montierten sie die vorderen Scheinwerfer von einem 5er BMW ab. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Hinweise zu den Aufbrüchen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter Tel. 04181-2850 entgegen.

- In Seevetal haben Diebe in der Goethestraße und im Schwalbenweg das Navigationssystem und die Bedieneinheit aus einem BMW X4 sowie einem BMW 435 ausgebaut. Der Schaden wird auf insgesamt rund 5.000 Euro geschätzt.