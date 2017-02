Navis gestohlen in Buchholz und Klecken

as. Buchholz/Klecken. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden im Vaenser Weg in Buchholz und in der Hittfelder Straße in Klecken jeweils ein VW Tiguan aufgebrochen und die eingebauten Navigationsgeräte gestohlen.