Nicht fahrtüchtig und ohne Fahrerlaubnis

(as). Nicht nur beim Crash auf der A7 haben sich Menschen unter Alkoholeinfluss ans Steuer gesetzt. Allein in Jesteburg wurden am Wochenende vier Fahrzeugführer kontolliert, die aufgrund von Alkohol und Betäubungsmitteln nicht fahrtüchtig waren. In Hittfeld war ein Slowake nicht nur unter Alkoholeinfluss unterwegs, sondern auch ohne gültige Fahrerlaubnis.