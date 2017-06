Pfanne auf Herd vergessen

as. Meckelfeld. In Meckelfeld musste die Feuerwehr am Samstagabend ausrücken. Ein Rauchmelder hatte in einer Wohnung Alarm ausgelöst. Vor Ort stellten die Brandschützer fest, dass der Bewohner eine Pfanne auf dem Herd vergessen hatte und eingeschlafen war. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.