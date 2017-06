Seevetal: 400 Liter Diesel abgezapft

as. Seevetal. In der Nacht zu Mittwoch machten sich Diebe an der A7, Fahrtrichtung Hannover, auf dem Parkplatz Hasselhöhe an einem Lkw zu schaffen. Zwischen 20.30 und 4.20 Uhr brachen die Täter die Tankdeckelsicherung auf, während der Fahrer in der Kabine schlief. Die Diebe konnten unbemerkt 400 Liter Diesel abpumpen und damit unbemerkt entkommen.