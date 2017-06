Tankstelle in Maschen aufgebrochen

as. Maschen. Eine Tankstelle an der Winsener Straße in Maschen ist Mittwochnacht von Dieben heimgesucht worden. Zwischen 22.30 Uhr und 2.50 Uhr schlugen die Täter eine Scheibe des Verkaufsraums ein und verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten. Dort entwendeten sie diverse Stangen Zigaretten. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro.