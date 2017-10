Volltrunken in Ehestorf unterwegs

bim. Ehestorf. Eine 67-jährige Smart-Fahrerin kontrollierte die Polizei am Donnerstag gegen 15.15 Uhr in der Straße Am Blöcken in Rosengarten-Ehestorf. Bei einem Atemalkoholtest pustete die Frau 2,35 Promille.