Vom Bremspedal abgeruscht

as. Tostedt. Ein 50-Jähriger ist am Mittwoch mit seinem Kleintransporter auf einen Pkw aufgefahren. Der Mann fuhr mit seinem Mercedes Sprinter hinter dem Renault einer 68-Jährigen auf der Harburger Straße in Tostedt an die Einmündung zur B 75 heran. Als die Frau ihren Wagen stoppte, rutschte der 50-jährige nach eigenen Angaben vom Bremspedal ab, sodass er auf den Pkw auffuhr. Die Frau wurde leicht verletzt, der Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro.