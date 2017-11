VW Fox in Maschen aufgebrochen

as. Maschen. In Maschen brachen unbekannte Täter am Samstag in der Zeit zwischen 16 und 17 Uhr einen VW Fox auf, der auf dem Parkplatz des Sees im Maschener Moor (Zufahrt Schützenhaus) geparkt war. Die Diebe haben eine Handtasche aus dem Auto gestohlen.