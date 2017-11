Wäschetrockner brennt in Marschacht

as. Marschacht. In einem Mehrfamilienhaus in Marschacht geriet ein Wäschetrockner durch einen technischen Defekt in Brand. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnten die Bewohner das Feuer löschen. Zwei Anwohner mussten ins Krankenhaus, da sie giftige Rauchgase eingeatmet hatten.