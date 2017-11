Winsen: Mit der Kette geschlagen und mit dem Messer bedroht

as. Winsen. Drei Täter stritten sich am Samstagabend kurz vor Mitternacht am Winsener Bahnhof mit einer Person. Als dem Einzelnen zwei Personen zur Hilfe eilten, wurden sie von den drei Tätern mit einer Kette geschlagen und einem Messer bedroht. Die Täter konnten flüchten, ein 16-Jähriger wurde leicht verletzt.