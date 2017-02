Winsen: VW-Bus gegen Zaun geschoben

as. Winsen. Auf dem Parkplatz des Aral Autohof (Max-Planck-Straße) in Winsen wurde am Freitag in der Zeit von 5.30 bis 19 Uhr ein dort parkender VW-Bus von einem unbekannten Fahrzeug stark beschädigt. Das unbekannte Fahrzeug fuhr den Bus an und schob diesen ca. drei Meter weit gegen den Zaun des OBI-Marktes. Am VW-Bus und dem Zaun enstand ein erheblicher Sachschaden. Hinweise an die Polizei Winsen unter Tel. 04171-7960.