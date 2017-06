Zeugen gesucht nach Fahrerflucht

as. Winsen. Bereits am Freitag, 2. Juni, kam es um 14 Uhr auf der Nordtorstraße in der Winsener Innenstadt zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 80-jährige Radfahrerin fuhr in Richtung des Edeka Marktes am Schanzenring, als eine Frau mit ihrem Pkw nach links in die Wallstraße abbog und hierbei mit der Radfahrerin kollidierte. Die 80-Jährige stürzte und verletzte sich. Die Autofahrerin stieg kurz aus, sagte, dass sie die Frau übersehen hätte und fuhr dann, ohne sich weiter um die Verletzte zu kümmern, weiter.

• Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Angaben zur Verursacherin machen können, melden sich unter Tel. 04171 - 7960 bei der Polizei.