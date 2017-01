Zwei Mal betrunken am Steuer

(os). Das war keine gute Idee: Gleich für zwei Trunkenheitsfahrten muss sich ein in Klecken wohnender Mann aus Tunesien (35) bald vor Gericht verantworten. Er war am Samstagmorgen in Hittfeld von einer Zivilstreife kontrolliert worden, nachdem er zuvor mit seinem Audi Q5 in Schlangenlinien gefahren war. Ein Alkoholtest ergab 1,21 Promille, der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt. Kurz nachdem der 35-Jährige entlassen worden war, hatte er nichts Besseres zu tun, als zu Fuß zu seinem Auto zu gehen und sich erneut hinters Steuer zu setzen. Eine weitere Streife hielt ihn kurze Zeit später in Klecken an. Weil sich der Fahrer bei der Kontrolle zunehmend aggressiv verhielt, wurden ihm Handfesseln angelegt und er durfte eine Nacht in der Zelle verbringen.