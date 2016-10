1.000 gute Gründe...zum Shoppen - Verkaufoffener Sonntag im Fachmarktzentrum Buchholz

Ein neuer Kindersitz, ein schickes Kissen, buntes Heidekraut, der "Wochenendeinkauf" oder gleich ein neuer OLED-Flachbildfernseher - das waren nur fünf von wohl tausend guten Gründen, die am verkaufsoffenen Sonntag Kunden ins Gewerbegebiet in Buchholz lockten."Ich habe eine bunte Windmühle für unseren Garten gefunden", freute sich Leonie, die mit ihren Eltern bei Obi durch die Gartenabteilung schlenderte. Glücklich war auch Melanie Löffler, die mit Tochter Sophia bei "BabyOne" unterwegs war und sich von Mitarbeiterin Sarah Seegarz beim Kauf eines neuen Kindersitzes beraten lies.Bei Media Markt gab es neben vielen herunter gesetzten Aktionsartikeln auch eine echte Neuheit: "Das hier ist ein OLED-Flachbildfernseher", erklärt Mitarbeiter Jan Drechsler. OLED stehe dabei für "Organic-LED" das bedeute, dass bei dem Gerät jedes Pixel einzeln beleuchtet werde. Der Vorteil: Im Gegensatz zu herkömmlichen LEDs kommt das OLED-Gerät ohne zusätzlich Lichtquelle im Hintergrund aus. Das sorgt für satteres Schwarz und schärfere Kontraste.Zufrieden mit dem Sonntag war man auch beim Tierfachgeschäft "Futterhaus". "Wir hatten heute viele haarige Kunden", scherzt Chefin Anke Kressien in Anspielung auf die vielen Ladenbesucher, die ihre Hunde gleich mitbrachten.Bei Möbel Kraft brauchten die Kunden vor allem Geduld und zwar an der Kasse, denn obwohl alle Kassen besetzt waren, sorgte der Kundenansturm dort für lange Schlangen. Doch das störte kaum, denn wie ein Kunde sagte: "Das ist doch das schöne an einen verkaufsoffenen Sonntag man hat Zeit, braucht sich nicht hetzen und kann in Ruhe einkaufen."