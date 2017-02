African Spirit im youZ Nenndorf

Die Welt ein wenig besser machen und den "African Spirit" erleben können Jugendliche ab der 7. Klasse im youZ (Auf dem Ast 2) in Nenndorf. Ab dem 27. Februar dreht sich montags von 17 bis 18.30 Uhr alles um das ostafrikanische Tansania. Dabei geht es darum, mit Kindern und Jugendlichen in Tansania in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Mit gemeinsamen Koch-, Spiel- und Kreativaktionen wird die tansanische Kultur nach Nenndorf geholt. Im vergangenen Jahr hat eine Gruppe aus Nenndorf die Partnerschulen in Tansania besucht.Beim ersten Treffen am Montag, 27. Februar, gibt es leckere Bananenchips zum Probieren, ein Einstieg ist jederzeit möglich.• Mehr Infos unter Tel. 04183-774911 oder per E-Mail ansowie auf www.jugend-rosengarten.de.