Freude am Spiel und Stolz über gelungene Ballwechsel erfuhren jetzt die Teilnehmer des diesjährigen Jugendcamps des Tennisclubs Emsen. Die neun Jugendlichen wurden von Trainingsleiterin Katharina Mittag und ihren Helfern Friedhelm Gress, Werner Petrasch und Klaus Damian in der Kunst von Aufschlag und Return unterrichtet. Trainiert wurden Spielerfahrung, Schlagsicherheit und Kondition. Am Ende gab es Urkunden und Preise für alle.