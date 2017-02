Auftakt zum Projekt „Buchholzer Klimaschützer“ / Drittklässler sahen Dokumentarfilm

253 Drittklässler aus Buchholzer Grundschulen sowie die Acht- und Neuntklässler der Förderschule An Boerns Soll besuchten jüngst das Kino Movieplexx in Buchholz, um sich den Dokumentarfilm „Königreich Arktis“ anzuschauen. Die Sondervorstellung bildete den Auftakt zum Projekt „Buchholzer Klimaschützer 2017“.„Der kindgerechte Dokumentarfilm zeigt in eindrucksvollen Bildern, wie sich die Folgen des Klimawandels auf die Tierwelt der Arktis auswirken“, sagt Herbert Maliers vom Klimaforum Nordheide, der gemeinsam mit Stadtwerke-Vertriebsleiter Jan Bauer das Klimaschützer-Projekt durchführt.In den nächsten Wochen werden die kleinen Klimaschützer von Herbert Maliers, Grundschullehrer im Ruhestand, im Unterricht besucht. Maliers erklärt ihnen mit Experimenten zum Energie- und Wasserverbrauch anschaulich die Zusammenhänge zwischen ihrem eigenem Verhalten und dessen Auswirkungen auf die Umwelt. Mit eigenen Versuchen, z. B. dem Aufspüren von „Stromfressern“, sollen die Kinder ein Bewusstsein für den Energieverbrauch entwickeln und spielerisch entdecken, wie sie zu Hause und in der Schule zum Klimaschutz beitragen können.Das Lernprojekt „Buchholzer Klimaschützer 2017“ steht unter Schirmherrschaft von Stadtwerke- Geschäftsführer Dr. Christian Kuhse. Die Organisation übernimmt das Klimaforum Nordheide in Absprache mit der Zukunftswerkstatt.