Ausfahrt des Heimatvereins in die Vier- und Marschlande

Mit einer Ausfahrt in die Vier- und Marschlande hat der Heimatverein Rosengarten die Saison eröffnet. Eingeladen waren Fahrradfahrer ebenso wie Nicht-Radfahrer.Die Fahrradfahrer fuhren eine Strecke von knapp 25 km, beginnend in Moorfleet, entlang des Eichbaum-Sees und der idyllischen Gose-Elbe bis zur Riepenburger Mühle in Neuengamme.Die Teilnehmer ohne Fahrrad erhielten bei einer Führung in Bergedorf interessante Einblicke in die Geschichte der Stadt. Nach einer Busfahrt durch die Vier- und Marschlande besichtigten sie das Rieck-Haus in Curslack, bevor sie an der Riepenburger Mühle auf die Fahrradfahrer trafen.Bei einem gemeinsamen Mittagessen tauschten sich die Gruppen über ihre Erlebnisse aus. Anschließend besuchten die Ausflügler die KZ-Gedenkstätte Neuengamme. Ihren Ausklang fand die Tour bei Kaffee und Kuchen im Zollenspieker Fährhaus. Foto: Heimatverein Rosengarten