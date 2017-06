Die Fläche neben dem Rathaus der Gemeinde Rosengarten wurde freigeräumt, jetzt kann es losgehen: In dieser Woche wird die Baugrube für den Neubau an der Bremer Straße in Nenndorf ausgeschachtet, Anfang Juli folgen dann erste Tiefbau-Maßnahmen. „Wir liegen voll im Zeitplan“, sagt der erste Gemeinderat Carsten Peters. Das Rathaus soll bis August 2018 fertig sein. Mit Gesamtkosten von rund 5,1 Millionen Euro ist der Neubau die größte Investition der Gemeinde Rosengarten.