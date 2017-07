"Der Dithmarscher" regiert in Sieversen / Hagen Preuß ist Schützenkönig

Der Schützenverein Sieversen-Leversen hat einen neuen König: Hagen Preuß (53) aus Sieversen ist die neue Majestät.Eigentlich hatte der Pressewart des Vereins, der im Spielmannszug die Pauke spielt, andere Pläne. „Ich bin an dem Tag nicht aufgestanden, um König zu werden“, erzählt der 53-Jährige, „aber als Gerüchte aufkamen, dass wir in diesem Jahr eventuell keinen König haben werden, musste ich etwas tun“, sagt Hagen Preuß. Obwohl er erst seit drei Jahren bei den Schützen in Sieversen ist, entschloss sich Preuß zu handeln. „Vorher habe ich aber noch meine Frau um Erlaubnis gefragt, ohne ihre Unterstützung hätte ich das nicht gemacht“, berichtet Preuß. Seine Frau Colette gab ihre Zustimmung und Preuß wurde König. An seiner Seite hat er mit Wolfgang Köhler und Frank Brabant zwei erfahrene Helfer, die beide selbst schon einmal König waren. „Das Zusammengehörigkeitsgefühl im Verein ist sensationell“, sagt Hagen Preuß. Als bekannt wurde, dass er um die Königswürde schießen wird, hätten ihm zahlreiche Mitglieder ihre Unterstützung zugesichert, berichtet Preuß.Hagen Preuß trägt den Beinamen „Der Dithmarscher Jung“. Er stammt aus Marne im Kreis Dithmarschen (Schleswig-Holstein) und hat seine Schützenkameraden schon auf den Geschmack seiner Heimat gebracht: Im Schützenhaus wird jetzt Dithmarscher Pilsener getrunken.Hagen Preuß ist selbstständig und vertreibt im nördlichen Niedersachsen Möbel, Spielzeug und Geräte für Kindergärten. Er wohnt mit seiner Familie in Sieversen. Preuß hat drei Kinder, Sohn Mark-Patrick (30) und die Töchter Vivien-Aileen (24) und Teresa-Josephine (7). Mit seiner Begeisterung für den Schützenverein hat er auch schon seine Familie angesteckt: Seine Königin Colette ist seit anderthalb Jahren Mitglied im Schützenverein, Teresa-Josephine ist im Spielmannszug aktiv.„Ich freue mich jetzt auf mein Jahr als König“, sagt Hagen Preuß. Am meisten freue er sich darauf, neue Menschen und Vereine kennenzulernen, so die neue Majestät.Für den König geht es jetzt erst einmal nach Sylt, um sich von dem „Schock“ erholen.• Weitere Würdenträger: Damenkönigin ist Kerstin Treetzen-Schulze, sie hat Barbara Brabant und Conny Dilber zu ihren Adjutantinnen gewählt. Jungkönig ist Rick Kolkmann, Laurens Hausschild ist Kinderkönig. Kathrin Buschbeck aus Alvesen ist Bürgerkönigin.