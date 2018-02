Ehestorf-Alvesen: Erfolgreiche Nistkasten-Aktion von Ortsverein und Feuerwehr

Die Nistkasten-Bauaktion, zu der der Ortsverein Ehestorf-Alvesen gemeinsam mit der Jugendfeuerwehr Ehestorf-Alvesen eingeladen hatte, war ein voller Erfolg: Mehr als 50 Nistkästen haben die zahlreichen teilnehmenden Kinder und Jugendlichen gebaut. „Die kleinen und großen Handwerker waren mit viel Elan dabei und haben dafür gesorgt, dass nun in vielen Gärten Nistkästen auf die Bewohner warten“; freut sich Ortsbürgermeister Axel Krones.Mit der Aktion führt der Ortsverein sein Engagement für heimische Insekten und Vögel fort. Im vergangenen Jahr hat der Verein Pflanzensamen für insektenfreundliche Blumen an 630 Haushalte in der Region verschenkt.