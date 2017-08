Eine Stadt wird zum Gesamtkunstwerk: Documenta in Kassel

Das waren meine Highlights:• „Seductive Exacting Realism (SER)“ (2015) von Irena Haiduk.Ein 28-minütiges Interview der Künstlerin mit Srđa Popović, dem ehemaligen Anführer der Studentenbewegung „Otpor!“ steht im Mittelpunkt. Das Audiostück wird in einem völlig verdunkelten Raum abgespielt - eine interessante Erfahrung (besonders, wenn der Nachbar plötzlich zu Schnarchen beginnt).• „The Raft“ (2004) von Bill Viola.Das zehnminütige Video zeigt zunächst eine Szene, die jeder kennt: Leute stehen an einem Platz und warten. Dann kämpft die Gruppe plötzlich gegen einen harten Wasserstrahl.„Looking for a Place“ (1999) von Nikos Navridis.„Was soll das?“, fragt man sich: Menschen tragen Gummikappen auf dem Kopf, tappen zwischen riesigen Ballons, die wie das Innenleben eines Hühnereis aussehen, umher und saugen an ihnen. Total bescheuert, verstörend, aber immer wieder Thema in unserer Reisegruppe.• Die Ausstellungsorte sind täglich von 10-20 Uhr geöffnet. Vor den Gebäuden gibt es kostenlose Gaderoben für Taschen und Jacken. Tickets für die „documenta14“ gibt es im Webshop sowie in den documenta-Shops vor Ort. Eine 2-Tageskarte kostet 38 Euro. Mehr Infos unter www.documenta14.de