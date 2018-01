Erster Tiernachwuchs am Kiekeberg

Der erste Tiernachwuchs in diesem Jahr im Freilichtmuseum am Kiekeberg (Am Kiekeberg 1) in Ehestorf kommt von den Bentheimer Landschafen. Die zwei kleinen Schäfchen sind noch etwas wackelig auf den Beinen, erkunden aber schon neugierig den Stall und die Weide - auch im Schneefall.Mit der Geburt der Lämmer leistet das Freilichtmuseum einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der gefährdeten Nutztierrasse Bentheimer Landschafe. Mitte der 1950er Jahre weideten im Emsland und an der Weser noch mehrere Zehntausend von ihnen. Die widerstandsfähigen und anspruchslosen Schafe liefern vier Kilo weiße Wolle bei der Schur.In den Jahren des Wirtschaftswunders waren in der Landwirtschaft aber leistungsstärkere Rassen gefragt, sodass die historische Rasse heute vom Aussterben bedroht ist.Im Freilichtmuseum am Kiekeberg verbringen die Landschafe ihr Leben in artgerechter Haltung. Sie können selbst wählen, ob sie im Stall bleiben oder hinaus ins Freie wollen, wo sie ausreichend Platz zum Sonnen und Grasen haben. Die Besucher können die Schafe zu den Öffnungszeiten des Freilichtmuseums besuchen: Dienstag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Erwachsene zahlen 9 Euro, Besucher unter 18 Jahren haben freien Eintritt. www.kiekeberg-museum.de.