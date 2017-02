Flohmarkt im Fösterhuus / Jetzt Stand anmelden

Stöbern und Schnäppchen ergattern in historischer Atmosphäre: Am Samstag, 29. April, von 10 bis 17 Uhr richtet der Verein Postkutsche Lüneburger Heide im „olen Fösterhuus“ (Forstweg 1) in Klecken erstmalig einen Flohmarkt aus. Ab sofort werden Anmeldungen für die Standplätze entgegen genommen.Wer mitmachen will, kann sich jetzt auf der Homepage des Vereins auf einem Geländeplan die über 50 Standplätze anschauen und seinen favorisierten Platz vorab fest buchen. „Niemand muss mehr mitten in der Nacht aufstehen, um sich einen halbwegs guten Platz zu sichern“, sagt Bodo Malzahn, 2. Vorsitzender des Vereins. Es gibt einige Plätze in den Gebäuden, mehrere Standplätze außerhalb, auf denen der Aufbau eines Pavillons möglich ist, sowie kostenlose Verkaufsflächen für Kinder bis elf Jahre. Das Angebot richtet sich an Privatpersonen, kommerzielle Flohmarktverkäufer sind nicht zugelassen.• Anmeldung und Infos auf www.postkutschenverein.de