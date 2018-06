Freilichtmuseum am Kiekeberg: Spatenstich für Millionen-Projekt "Königsberger Straße"

"Es ist finanziert - und es wird gebaut!" Im Freilichtmuseum am Kiekberg war nicht nur bei Heiner Schönecke, Vorstandsvorsitzender des Fördervereins, die Freude groß. Im Freilichtmuseum wurde gemeinsam mit Förderern und Wegbegleitern des Projektes, darunter u.a. Bundestagsabgeordneter Michael Grosse-Brömer, Staatssekretärin Dr. Sabine Johannsen (Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur) und Landrat Rainer Rempe, der erste Spatenstich des Millionen-Projektes "Königsberger Straße" gefeiert.Die "Königsberger Straße" ist ein bundesweit einmaliges Projekt: Wie berichtet, entsteht auf dem Kiekeberg in den nächsten sechs Jahren ein Straßenzug mit sechs Häusern, einem Doppelhaus, ein Fertighaus, eine Tankstelle, eine Ladenzeile, ein Siedlungshaus und ein Aussiedlerhof, einschließlich Gärten, Straßenlampen, Litfaßsäulen und Telefonzellen, die das Leben in der Zeit von 1949 bis 1970 darstellen. Die Kosten liegen bei etwa 6,14 Millionen Euro."Die Königsberger Straße ist ein tolles Beispiel für gelungene Regionalentwicklung", lobte Birgit Honé, Niedersächsische Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung. "Jahrelang haben wir das Projekt geplant und Fördermittel eingesammelt. Jetzt zu sehen, wie es losgeht, ist ein schönes Gefühl", freute sich auch Rolf Wiese, ehemaliger Direktor des Museums.