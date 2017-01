Funkloch Alvesen: Ersatzanlage steht

Der Abbau von Funkantennen im Wildpark Schwarze Berge in Vahrendorf hat in den vergangenen Wochen die Internet-, Mobilfunk- und Telefonversorgung lahmgelegt.Nach dem WOCHENBLATT-Bericht gibt es jetzt gute Nachrichten: Die gemeinsam von der Telekom und Vodafone errichtete Ersatzanlage steht und ist einsatzbereit. „Die Systemtechnik wird gerade eingerichtet. Voraussichtlich am Mittwoch, spätestens aber gegen Ende dieser Woche laufen die Anlagen dann wieder“, sagt Vodafone-Sprecher Volker Petendorf.