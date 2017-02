Gewinner des Kultursommerpreises stehen fest

as. Ehestorf. Die Gewinner des Kultursommerpreises 2017 stehen fest. Zehn Kulturinstitutionen und ihre Veranstaltungsideen mit besonderem Bezug zum diesjährigen Kultursommerthema "Glücksmomente" werden mit einer von der Sparkasse Harburg-Buxtehude bereitgestellten Spende von insgesamt 9.700 Euro unterstützt.

Die Gewinner sind: Verein Wassermühle Karoxbostel, Kunstnetz-Jesteburg, KulTRaum21 Buchholz, Orchester Nordheide, Verkehrs- und Kulturverein Salzhausen, Freundeskreis Huckfeld, Lebenshilfe Lüneburg-Harburg, KunstWerk Stelle und Gemeindebücherei Stelle, Mühlenmuseum Moisburg, Musikschule Winsen (Luhe) und Umgebung. Die Sieger werden Ende März bei der Auftaktveranstaltung für den Kultursommer 2017 offiziell geehrt.

• Das Programmheft zum Kultursommer 2017 steht ab Anfang März unter www.kulturlandkreis-harburg.de zum Herunterladen bereit und liegt zudem ab Mitte März in gedruckter Form an zahlreichen Orten im Landkreis aus.