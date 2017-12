Die „Grünkohlwanderung“ des Heimatvereins ist schon Tradition in Rosengarten. In diesem Jahr führte die Tour ins Büsenbachtal bei Wörme. Bei der Wanderung durch die Heidelandschaft legten die 55 Naturfreunde in der Nähe des Aussichtspunktes beim „Pferdekopf“ ihre beliebte Punschpause ein.Anschließend stärkten sich die Teilnehmer mit einem leckeren Grünkohlessen. Foto: Heimatverein Rosengarten