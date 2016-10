Heide-Witzka fährt ins Winterlager

Mit einer Geschwaderfahrt von Heiligen Hafen nach Gedser (Dänemark) an der sich elf Schiffe beteiligten, hat die Segelkameradschaft Buchholz mit ihrem Schiff "Heide-Witzka die Segelsaison beendet.Der letzte Törn für dieses Jahr für die Heide-Witzka-Crew war dann die Fahrt über von Dänemark zurück nach Rostock. Bei sonnigem Wetter und mäßigen Wind ein schöner Abschluss bevor die Heide-Witzka dann Anfang Oktober ins Winterlager gebracht wurde. Der Segler wurde mit stehenden Mast gekrant, die Segel sind abgeschlagen. Jetzt beginnt für die Mitglieder der Segelkameradschaft die Winterarbeit, damit die Heide-Witzka frisch gewartet in die kommende Saison segeln kann.- Die Segelkameradschaft Buchholz bietet wieder Ausbildung in Theorie und Praxis Anmeldung unter ausbildung@segelkameradschaft-buchholz.de