Helfer auf vier Pfoten: Besuchshundeteams suchen Verstärkung

Die Besuchshundeteams der Johanniter aus dem Regionalverband Harburg besuchen gesunde und kranke Kinder, Jugendliche und Senioren im Landkreis Harburg, um sie bei der Bewältigung psychischer und physischer Probleme zu unterstützen, gegen die Einsamkeit zu helfen und um Freude und Abwechslung in den Alltag zu bringen. Jetzt braucht der Besuchsdienst Verstärkung: Gesucht werden Menschen mit Hund, die sich ehrenamtlich engagieren möchten.Die Besuchsteams bestehen aus einem Hundeführer und einem Hund. Für die Arbeit eignen sich viele Hunde, wichtig ist, dass sie eine hohe Toleranzschwelle besitzen, sich gerne streicheln lassen und keine Scheu vor Fremden zeigen.Über einen Zeitraum von einem Jahr werden Hund und Herrchen in regelmäßigen Schulungen (etwa drei Mal im Monat) auf ihre Aufgabe vorbereitet. Unter anderem begleiten sie geprüfte Teams bei ihrer Arbeit.Voraussetzung für den Beginn der Ausbildung ist ein verlässlicher Grundgehorsam des Hundes, der z.B. mit der Begleithundeprüfung oder dem Hundeführerschein nachgewiesen werden muss.• Mehr Infos bei Projektleiterin Harmine Dörflein unter Tel. 0173-5198935 oder per E-Mail an harmine.doerflein@johanniter.de.